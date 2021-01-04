Базу данных злостных нарушителей ПДД запустят в России
МВД России в ближайшее время запустит онлайн-базу данных о злостных нарушителях правил дорожного движения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МВД России.
Отмечается, что разработанная совместно с Минкомсвязи онлайн-база поможет компаниям, в том числе агрегаторам такси, проверять своих водителей на лишение прав и многократные нарушения ПДД. При этом в базу войдут не только нарушители-граждане РФ, но и иностранцы.
Ранее стало известно, что за 11 месяцев 2020 года Госавтоинспекция выписала почти 13 млрд рублей штрафом, сообщает RT.
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