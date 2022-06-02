Срок ремонта авто и техники по гарантии в РФ могут увеличить вдвое

Срок ремонта автомобилей и бытовой техники по гарантии в России может вырасти с 45 до 90 дней. Такие перспективы обрисованы в письме министерства экономического развития в Роспотребнадзор и Минпромторг.

Как отмечается в послании, отечественный бизнес уже в ближайшие два месяца может столкнуться с ростом числа претензий и исков от потребителей. Автодилеры и другие предприятия не имеют возможности отремонтировать вышедший из строя товар по гарантии в течение максимум 45 дней, как это сейчас прописано в законе.

Производители продукции задерживают поставку деталей в связи с санкционными ограничениями, а сервисы не могут сами решить этот вопрос, сообщают «Известия». Минэкономразвития предлагает внести поправки в статью 20 закона «О защите прав потребителей» и увеличить срок гарантийного ремонта в два раза — с 45 до 90 дней.

Среди других мер предлагается ввести мораторий на взыскание с компаний штрафов в размере половины суммы, которую суд присуждает потребителю за неисполнение любых обязательств.

