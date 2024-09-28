Срок расследования дела экс-замминистра обороны Иванова продлен до декабря

Срок расследования дела бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, обвиняемого в получении взяток, продлен до 23 декабря 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Иванова задержали в апреле 2024 года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Вскоре был арестован бизнесмен Сергей Бородин, которому вменяют соучастие в коррупционных схемах Иванова. Третьим фигурантом дела стал глава компании «Олимпситистрой» Александр Фомин, обвиняемый в передаче взятки экс-чиновнику.