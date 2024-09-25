Следствие посчитало незаконным происхождение денег, найденных по делу Тимура Иванова

В материалах уточняется, что обыски проходили по месту жительства и работы Иванова. Найденная там сумма денег не совпадала с официальным доходом фигуранта дела, поэтому следствие считает, что происхождение этих денег незаконно.

Ранее стало известно, что уголовное дело экс-замминистра обороны связано со строительством кадетских корпусов, а ущерб государству составил более 2,18 млрд рублей, напоминает RT.

