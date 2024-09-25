Следствие посчитало незаконным происхождение денег, найденных по делу Тимура Иванова
Крупные суммы денег наличными обнаружили во время обысков по делу бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, сообщили РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.
В материалах уточняется, что обыски проходили по месту жительства и работы Иванова. Найденная там сумма денег не совпадала с официальным доходом фигуранта дела, поэтому следствие считает, что происхождение этих денег незаконно.
Ранее стало известно, что уголовное дело экс-замминистра обороны связано со строительством кадетских корпусов, а ущерб государству составил более 2,18 млрд рублей, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Следствие посчитало незаконным происхождение денег, найденных по делу Тимура Иванова
- Трамп заявил, что США «застряли» в конфликте на Украине из-за Байдена и Харрис
- Окна и стены школ и детсадов в Курской области оклеят бронепленкой
- В СК назвали основные версии отравления членов семьи под Красноярском
- Небензя: СВО продолжится, если Запад не даст убрать киевский режим мирно
- Минобороны: Над Белгородской и Курской областями сбили два беспилотника
- Русский музей завершил реставрацию картины «Последний день Помпеи»
- Эксперты предупредили о крупной волне мошеннических атак осенью
- Эрдоган дал Зеленскому обещания по прекращению огня
- При обысках по делу Иванова обнаружили крупную сумму наличными
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru