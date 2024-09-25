Следствие посчитало незаконным происхождение денег, найденных по делу Тимура Иванова

Крупные суммы денег наличными обнаружили во время обысков по делу бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, сообщили РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.

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В материалах уточняется, что обыски проходили по месту жительства и работы Иванова. Найденная там сумма денег не совпадала с официальным доходом фигуранта дела, поэтому следствие считает, что происхождение этих денег незаконно.

Ранее стало известно, что уголовное дело экс-замминистра обороны связано со строительством кадетских корпусов, а ущерб государству составил более 2,18 млрд рублей, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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