Срок кредитования по льготной ипотеке в Сбербанке увеличили до 30 лет

Сбербанк увеличил с 20 до 30 лет максимальный срок кредитования по программе льготной ипотеки со ставкой не более 6,5% годовых, сообщается в пресс-релизе банка.

Отмечается, что стандартная процентная ставка по программе ипотеки «Господдержка 2020» составляет 6,4%. При этом используя сервис «Электронная регистрация» заемщики смогут снизить ставку по ипотеке снизится на 0,3 п.п. – до 6,1%.

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Зампредседателя правления Сбербанка Кирилл Царев отметил, что программа «Господдержка 2020» составляет около 90% всей ипотеки на новостройки. По его словам, программой воспользовались уже более 200 тысяч семей по всей России.

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