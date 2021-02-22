Кабмин РФ изменил условия льготной «Семейной ипотеки»

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому выдавать льготные кредиты по программе «Семейная ипотека» смогут ещё больше российских банков, сообщает пресс-служба кабмина.

Согласно документу, отменяется правило, из-за которого участниками программы могли стать только кредитные организации, успевшие подать заявки до распределения бюджетных средств, выделенных на «Семейную ипотеку». Таким образом при перераспределении бюджета заявки на участие в программе смогут подавать новые кредиторы.

Подписанное главой правительства постановление также снимает с Минфина функции оператора программы. Они переданы акционерному обществу «ДОМ.РФ» (входит в ВЭБ), на его официальном сайте которого будет публиковаться информация о предстоящем перераспределении средств в рамках программы и о начале приёма заявок от новых банков, сообщает Ura.ru.

Программа «Семейная ипотека» была запущена в 2018 году по поручению президента РФ Владимира Путина. В рамках программы ставка по кредиту на покупку дома или квартиры не может превышать 6% годовых. Воспользоваться «Семейной ипотекой» могут семьи, в которых с 1 января 2018 года родился второй или последующий ребёнок. Также льготная ипотека доступна семьям с одним ребёнком, если у него есть инвалидность. Первоначальный взнос составляет от 15% стоимости жилья.

