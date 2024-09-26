Срок брака для разрешения на временное проживание в РФ увеличат до трех лет

В первоначальном тексте законопроекта по борьбе с фиктивными браками мигрантов речь шла о двух годах совместного проживания. Комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками одобрил и рекомендовал Госдуме РФ принять поправки к законопроекту.

По словам председателя нижней палаты российского парламента Вячеслава Володина, такой закон нужен, так как фиктивные браки или фиктивные усыновления стали одной из лазеек для нелегальной миграции.

Ранее СК назвал наиболее сложной обстановку с мигрантами в Москве и Подмосковье, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

