Путин подписал закон о праве полиции выдворять из России иностранных граждан

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий полиции выдворять из страны иностранных граждан и лиц без гражданства. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

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Инициатива предполагает, что выдворяемых мигрантов смогут помещать в спецучреждение на основании решения главы МВД, руководителя территориального органа МВД, руководителя ФСБ РФ, руководителя пограничной службы или их заместителей на срок до 48 часов.

При необходимости судья может продлить срок содержания по ходатайству должностного лица органа МВД или ФСБ на срок до 90 суток.

Ранее Госдума приняла сразу в трех чтениях закон, согласно которому МВД обязано предоставлять военкоматам данные о мигрантах-мужчинах, намеревающихся принять присягу гражданина России. При этом новых россиян смогут лишать приобретенного статуса за непостановку на воинский учет, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кондратюк
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