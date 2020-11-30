Средства, не потраченные на нацпроекты вовремя, будут зарезервированы

В тексте документа указано, что для организаторов большинства нацпроектов ограничение начнет действовать уже 1 декабря 2020 года. Исключение составляет проект "Международная кооперация и экспорт", выделенные на него средства будут перечислены в резервный фонд лишь 15 декабря.

Как отмечается в сообщении правительства, такое решение позволит расходовать средства более эффективно и своевременно, а также улучшить "бюджетную дисциплину". Также средства, которые не были потрачены в срок, будет запрещено "перебрасывать" на другие проекты и задачи.

