Средства, не потраченные на нацпроекты вовремя, будут зарезервированы

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, по которому неиспользованные до начала декабря средства из бюджета национальных проектов будут перечисляться в резервный фонд правительства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

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В тексте документа указано, что для организаторов большинства нацпроектов ограничение начнет действовать уже 1 декабря 2020 года. Исключение составляет проект "Международная кооперация и экспорт", выделенные на него средства будут перечислены в резервный фонд лишь 15 декабря.

Как отмечается в сообщении правительства, такое решение позволит расходовать средства более эффективно и своевременно, а также улучшить "бюджетную дисциплину". Также средства, которые не были потрачены в срок, будет запрещено "перебрасывать" на другие проекты и задачи.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Астахов
ТЕГИ:БюджетНацпроектыМихаил МишустинПравительство России
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