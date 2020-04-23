Средства из нацпроекта «Экология» за 2020 год направят в регионы

Средства из национального проекта «Экология» за текущий год направят региональным операторам по обращению с отходами для стабилизации их работы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ассоциацию регоператоров "Чистая страна".

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Отмечается, что в настоящее время идет запуск дорожной карты для того, чтобы регионы могли воспользоваться выделенными средствами. Также часть средств планируется направить на возмещение банкам недополученных доходов по кредитам, которые были или будут получены региональными операторами по льготной ставке.

Как пишет агентство, в десятках субъектов РФ наблюдается тяжелое финансовое состояние у регоператоров: сбор платежей за оказание услуг по вывозу отходов снизился до 60% в апреле. При сохранении режима самоизоляции в стране ожидается дальнейшее падение.

Напомним, реформа отрасли обращения с отходами началась в РФ в 2019 году. Она предполагает решение проблем с незаконными свалками и сокращение объемов отходов, вывозимых на полигоны.

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Фото: РИА Новости//Антон Вергун
ТЕГИ:ЭкологияМусор
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