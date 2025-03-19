Средняя зарплата водителей за год выросла на 39%

Доход водителей такси за год увеличился на 39%, превысив 148,4 тысяч рублей, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на исследования сервиса hh.ru.

Так, самые большие зарплаты таксистам предлагают работодатели из Дагестана и Северной Осетии – это 190 тысяч рублей. В Приморском крае готовы платить 187 тысяч, а в Волгоградской области - 184 тысячи.