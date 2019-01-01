Средняя зарплата в Москве может вырасти до 135 тысяч рублей

В ближайшие пять лет средняя зарплата в Москве вырастет до 120 - 135 тысяч рублей. Как отмечает РИА Новости, такой прогноз сделали в в столичном департаменте экономической политики и развития.

Отмечается, что в последние несколько лет в столице наблюдается увеличение реальной средней зарплаты на 5–10% в год. В декабре прошлого года среднемесячная зарплата в Москве составила свыше 80 тысяч рублей.