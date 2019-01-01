Средняя зарплата в Москве может вырасти до 135 тысяч рублей
В ближайшие пять лет средняя зарплата в Москве вырастет до 120 - 135 тысяч рублей. Как отмечает РИА Новости, такой прогноз сделали в в столичном департаменте экономической политики и развития.
Отмечается, что в последние несколько лет в столице наблюдается увеличение реальной средней зарплаты на 5–10% в год. В декабре прошлого года среднемесячная зарплата в Москве составила свыше 80 тысяч рублей.
Как отмечает RT, ранее опрос, проведённый ВЦИОМ, показал, что большинству россиян – а именно 85% - скорее нравится их работа, чем нет. В Москве и Санкт-Петербурге это мнение разделяют 86%. В других городах-миллионниках этот показатель составляет 93%. При этом 68% респондентов уверены, что в том случае даже если они станут работать больше или качественнее, то зарплата не увеличится.
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