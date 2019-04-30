Названы новые профессии на рынке труда в России
Эксперты Всероссийского научно-исследовательского института составили список новых профессий на рынке труда в России, появившихся за последние несколько лет. Как отмечают «Известия», так называемом «Справочнике профессий» уже насчитывается несколько десятков таких специальностей.
Среди новинок рынка труда оператор бесплиотников, специалист по промышленной робототехнике, специалист по менеджменту космических продуктов и специалист по интеграции облачных приложений.
По словам экспертов, возникновение новых профессий обусловлено развитием технологий и различными общественными процессами, сообщает Москва 24. Так, увеличение миграционных потоков послужило предпосылкой к возникновению такой профессии, как специалист по трудовой миграции.
Ранее профессор кафедры управления человеческими ресурсами ВШЭ Елена Варшавская рассказала НСН, как найти работу с высокой зарплатой. При этом она призвала не полагаться на интернет-базы вакансий.
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