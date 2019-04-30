Названы новые профессии на рынке труда в России

Эксперты Всероссийского научно-исследовательского института составили список новых профессий на рынке труда в России, появившихся за последние несколько лет. Как отмечают «Известия», так называемом «Справочнике профессий» уже насчитывается несколько десятков таких специальностей.

Среди новинок рынка труда оператор бесплиотников, специалист по промышленной робототехнике, специалист по менеджменту космических продуктов и специалист по интеграции облачных приложений.