Средняя цена нового автомобиля выросла на 1%
В ноябре 2024 года средняя стоимость нового автомобиля увеличилась на 1% по сравнению с предыдущим месяцем и достигла 3,7 млн рублей. Об этом сообщило издание «Комсомольская правда» со ссылкой на сервис «Авто.ру».
Сильнее всего подорожали электромобиль Zeekr 001 (плюс 7,4%, до 8,2 млн рублей) и гибридный Seres M5 (плюс 4,6%, до 6,2 млн рублей).
Вместе с тем, по мнению аналитиков, темпы роста цен ниже ожидаемых, при этом ряд моделей Chery и Geely даже подешевели, а цена на Mitsubishi Outlander рухнула в ноябре почти на 10%.
Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что высокие цены на автомобили в России связаны с инфляцией. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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