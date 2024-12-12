Средняя цена нового автомобиля выросла на 1%

Сильнее всего подорожали электромобиль Zeekr 001 (плюс 7,4%, до 8,2 млн рублей) и гибридный Seres M5 (плюс 4,6%, до 6,2 млн рублей).

Вместе с тем, по мнению аналитиков, темпы роста цен ниже ожидаемых, при этом ряд моделей Chery и Geely даже подешевели, а цена на Mitsubishi Outlander рухнула в ноябре почти на 10%.

Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что высокие цены на автомобили в России связаны с инфляцией. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

