Средняя стоимость тура из России за границу в 2024 году составила 102 тысячи рублей

Если не считать туры, в целом 22 миллиона россиян покидали страну в 2024 году. В лидерах стран Египет, Турция, Абхазия, Таиланд и ОАЭ.

В новогодний туристический сезон 2025 года россияне на 9% чаще выезжали за границу, чем годом ранее. Так, продолжается многолетняя тенденция роста интереса россиян к странам Азии. В этом году там отдохнули 21% путешественников, покинувших Россию на новогодние праздники. Наибольшей популярностью пользовались Таиланд, Китай и Вьетнам, интерес к которому увеличился вдвое.

Кроме того, на 25% увеличилось количество туристов, которые выбрали для отдыха Африку (6% турпотока). При этом в 81% случаев россияне отправлялись в Египет (интерес к этой стране возрос на треть, передает «Радиоточка НСН».

