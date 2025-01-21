Средняя стоимость тура из России за границу в 2024 году составила 102 тысячи рублей

Средняя стоимость тура из России за границу в 2024 году составила 102 тысячи рублей, сообщил журналистам глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

По его словам, в прошлом году около 2,5 миллиона россиян купили комплексные туры. Для сравнения он также привел цены 2019 года, когда зарубежный тур в среднем обходился в 41,6 тысячи рублей.

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Если не считать туры, в целом 22 миллиона россиян покидали страну в 2024 году. В лидерах стран Египет, Турция, Абхазия, Таиланд и ОАЭ.

В новогодний туристический сезон 2025 года россияне на 9% чаще выезжали за границу, чем годом ранее. Так, продолжается многолетняя тенденция роста интереса россиян к странам Азии. В этом году там отдохнули 21% путешественников, покинувших Россию на новогодние праздники. Наибольшей популярностью пользовались Таиланд, Китай и Вьетнам, интерес к которому увеличился вдвое.

Кроме того, на 25% увеличилось количество туристов, которые выбрали для отдыха Африку (6% турпотока). При этом в 81% случаев россияне отправлялись в Египет (интерес к этой стране возрос на треть, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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