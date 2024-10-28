Средняя стоимость ремонта автомобилей в России выросла на треть
Стоимость обслуживания и ремонта автомобилей в России в среднем увеличилась на треть. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сети автосервисов Fit Service.
Согласно исследованию, средний чек в январе-сентябре 2024 года составил 10 тысяч рублей, что на 31% больше, чем за тот же период 2023 года.
Директор сети автосервиса Татьяна Овчинникова заявила, что стоимость нормо-часа также увеличилась на 16%. По ее словам, рост цен необходим в условиях острого кадрового голода, роста зарплат и ценности кадров.
Изменился и подход автомобилистов к транспортным средствам — отношение стало более ответственным, ремонты стали более трудоемкими и сложными.
Ранее стало известно, что в России стоимость услуг шиномонтажа увеличилась на 10–12% в связи с инфляцией и дефицитом работников автосервисов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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