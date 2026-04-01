Соцфонд проиндексировал пенсии около 4 млн россиян

Социальный фонд проиндексировал пенсии почти четырех миллионов россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

«Социальный фонд проводит очередное в этом году повышение выплат, которое затрагивает порядка 4 миллионов пенсионеров», — указано в сообщении.

Индексация касается в том числе 3,5 млн человек, которые получают социальные пенсии. Повышение выплат было проведено автоматически по уровню роста прожиточного минимума пенсионера за 2025 год. Пенсии проиндексировали на 6,8 процента.

Кроме того, с апреля Соцфонд увеличил выплату по уходу, которую получают к государственной пенсии люди в возрасте от 80 лет, и выплату инвалидам первой группы.

Ранее Соцфонд сообщил, что средний размер социальной пенсии в России вырастет с апреля до 16,5 тысячи рублей в месяц, пишет 360.ru.

