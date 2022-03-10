Минздрав: Производители инсулина продолжат работать в России

Крупнейшие мировые производители инсулина подтвердили, что продолжат работать в России и осуществлять поставки на наш рынок. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

В ведомстве добавили, что лекарственное обеспечение граждан является главным направлением и находится на постоянном контроле Минздрава и Росздравнадзора.