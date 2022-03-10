Минздрав: Производители инсулина продолжат работать в России
Крупнейшие мировые производители инсулина подтвердили, что продолжат работать в России и осуществлять поставки на наш рынок. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.
В ведомстве добавили, что лекарственное обеспечение граждан является главным направлением и находится на постоянном контроле Минздрава и Росздравнадзора.
Отмечается, что производство и ввод в гражданский оборот инсулина от российских производителей также ведется по плану.
По данным Росздравнадзора, запасы самых популярных препаратов инсулина импортного производства на российских складах производителей и дистрибьюторов, в аптечных сетях сейчас почти соответствуют общему объему их поставок в Россию в 2021 году.
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