Минздрав: Производители инсулина продолжат работать в России

Крупнейшие мировые производители инсулина подтвердили, что продолжат работать в России и осуществлять поставки на наш рынок. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

В ведомстве добавили, что лекарственное обеспечение граждан является главным направлением и находится на постоянном контроле Минздрава и Росздравнадзора.

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Отмечается, что производство и ввод в гражданский оборот инсулина от российских производителей также ведется по плану.

По данным Росздравнадзора, запасы самых популярных препаратов инсулина импортного производства на российских складах производителей и дистрибьюторов, в аптечных сетях сейчас почти соответствуют общему объему их поставок в Россию в 2021 году.

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