Средняя зарплата курьеров в 2024 году достигла 117 тысяч рублей

В 2024 году средняя зарплата курьеров достигла 117 тысяч рублей, передает AIF.Ru со ссылкой на рекрутинговую компанию HeadHunter.

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Так, самые высокие зарплаты курьеров в 2024 году были зафиксированы в Ленинградской области (свыше 133 тысяч рублей). В Московской области курьерам предлагали 128,6 тысячи рублей, а работодатели Северной Осетии готовы были заплатить курьерам 125,8 тысячи рублей.

Максимальные значения зарплат курьеров составили 178 тысяч рублей.

Ранее профессор кафедры общественных финансов Финансового университета Сергей Ануреев предложил ввести налог за услуги такси и доставку, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Пелагия Тихонова
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