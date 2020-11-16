Средний чек покупок россиян в онлайне резко сократился

В октябре текущего года средний чек покупок жителей России в интернете сократился до 2,1 тыс. рублей, что на 45% меньше, чем в апреле - в пик заболеваемости COVID-19 и вызванной им изоляции, сообщают «Известия» со ссылкой на сервис онлайн-платежей CloudPayments.

Как сообщил генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов, во вторую волну коронавируса россияне привыкли к постоянному присутствию опасности заражения, поэтому стали чаще посещать обычные магазины. Еще одна причина - в экономии граждан.

При этом в октябре, по сравнению с апрелем, сократилось количество заказов, содержащих товары из категории «продукты питания», в ней также снизился средний чек. Заказы продукции для красоты стали встречаться на 16% реже, однако средний чек в этой категории увеличился на 10%, выяснили эксперты «Яндекс.Маркета».

X5 Retail Group считают, что люди переживают вторую волну более спокойно: у них нет цели накапливать стратегические запасы продуктов, как было в апреле.

Ранее Роспотребнадзора дали рекомендации потребителям по онлайн-покупкам товаров в период распродаж.

Специалисты ведомства указывают, что слишком низкая цена может говорить о том, что товар контрафактный. Если есть подозрения в этом, то у продавца покупатель имеет право попросить сертификат соответствия товаров.

