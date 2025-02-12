Средний чек на услуги в салонах красоты России вырос на 13%
Перед праздниками средний чек салонов красоты вырос на 13% к январю прошлого года и составил 2871 рубль, сообщили «Известия» со ссылкой на результаты исследования IT-компании «Эвотор» и аналитиков кошелька «ЮMoney».
Согласно данным, среди самых популярных уходовых услуг – маникюр и стрижка, что подтверждают данные опроса «ЮMoney» среди 1,5 тысячи россиян. Так, перед праздниками или важным свиданием женщины делают укладку (43% опрошенных), макияж (41%), маникюр, педикюр и маски для лица (35%), а также ходят к косметологу (7%). Только 15% респондентов не делают ничего особенного.
Вместе с тем большинство опрошенных мужчин (72%) сами приводят себя в порядок, а 10% идут в барбершоп или парикмахерскую. По данным IT-компании «Эвотор», в январе средний чек барбершопов составил 1762 рубля, что на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В свою очередь средняя цена стрижки увеличилась за январь на 7% год к году и составила 1212 рублей.
Ранее основатель и президент сети салонов красоты «Персона» Игорь Стоянов в разговоре с НСН заявил, что рынок маникюрных услуг перенасыщен. По его словам, это связано, в частности, и с ключевой ставкой, поэтому многие женщины отодвинули эту потребность на пятое место, передает «Радиоточка НСН».
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