Рынок «закончился»? В индустрии поспорили о востребованности услуг по маникюру
Игорь Стоянов заявил НСН, что рынок маникюрных салонов перенасыщен, а топ-мастера массово уезжают на родину, тогда как Зоя Панина в беседе с НСН отметила, что девушки стремятся идти работать в эту сферу, а nail-услуги будут востребованы всегда.
Рынок маникюрных услуг перенасыщен, это связано, в частности, и с ключевой ставкой, поэтому многие женщины отодвинули эту потребность на пятое место. Об этом НСН заявил основатель и президент сети салонов красоты «Персона» Игорь Стоянов.
В России начали массово закрываться студии маникюра, так как этот бизнес перестал быть прибыльным, пишет «Коммерсант». Ситуацию усугубляют сразу несколько факторов: тренд на натуральность, нехватка мастеров из-за отъезда иностранок и снижение потребности в заработке среди местных, например, жён военных контрактников. Кроме того, маникюр стал слишком дорогим: за год цена выросла на 12%, превысив 2,5 тысячи рублей за визит. Стоянов подчеркнул, что иностранные мастера по маникюру действительно уезжают работать на родину.
«Во-первых, рынок ногтей перенасыщен. Это красный океан. Маникюрных салонов слишком много. Потому что в барбершопах, в лазерной терапии, в салонах красоты - все нормально. В ноябре Центробанк поднял ставку, и люди отодвинули бьюти-услуги на пятое место. Поэтому в ноябре было падение на 17-18% по всей индустрии. Мой прогноз, что январь, февраль и март будут такими же тяжелыми, как и ноябрь, но потом где-то к апрелю-маю все стабилизируется, но не в ногтях. Там рынок закончился. Во-вторых, в связи с курсом доллара уже год наблюдается тенденция, когда крутые мастера из Ближнего зарубежья больше не видят смысла зарабатывать здесь, а потом переводить это в доллары и увозить кормить свои семьи. Поэтому они просто все вернулись домой и работают там. Поднялись цены и на закупки, и на логистику, а наши бренды только-только начинают становиться качественными. Поэтому совокупность этих признаков дала такой результат», - пояснил Стоянов.
Говоря о повышении цен, он отметил, что в основном маникюрные услуги подорожали даже на 20%, однако кто-то не поднимал цену и ушел в минус.
«В среднем услуга маникюра подорожала на 20%. В связи с тем, что многие не подняли цены, они ушли в минус, а себестоимость выросла. Это еще одна причина закрытия. Все мастера работают на дому, в коворкингах и в тех салонах, где нормальная культура и качественная среда работы с персоналом. А в сетях такого эконом-бизнес сегмента есть катастрофа с мастерами», - отметил он.
В свою очередь основательница сети клубов красоты Slim.go, омбудсмен Ассоциации предпринимателей индустрии красоты по Московской области Зоя Панина заявила НСН, что услуги маникюра как были востребованы, так и остаются.
«Нет такого, что повально закрывается весь маникюрный бизнес, потому что натуральные ногти в тренде. Все как делали гель-лак, так и делают. Я не наблюдаю в Москве и Московской области бешеного закрытия маникюрных салонов. Да, я знаю парочку, которые закрылись, но на их же месте открылся другой такой салон. Маникюрных мастеров всегда не хватает, так что дефицит кадров и кадровый голод на рынке есть и не только в бьюти-сфере. Но с этим тоже справляемся. У многих есть собственные школы, там обучают маникюру. Все наоборот стремятся пойти работать ногтевым мастером, потому что там достойный уровень зарплаты и есть спрос. Все зависит от количества клиентов в день, а средний чек составляет около 2 500 рублей. Все мастера получают зарплату в процентах. Клиентские базы как перераспределялись, так и перераспределяются между салонами независимо от цены. Женщина будет делать маникюр всегда. Это та базовая услуга, которую в Москве и Подмосковье 100% делают и будут делать», - рассказала она.
Ранее косметолог Наталья Яковлева заявила НСН, что косметолог может отказать человеку в той или иной процедуре, если не видит показаний к её проведению.
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