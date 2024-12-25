Рынок «закончился»? В индустрии поспорили о востребованности услуг по маникюру

«Во-первых, рынок ногтей перенасыщен. Это красный океан. Маникюрных салонов слишком много. Потому что в барбершопах, в лазерной терапии, в салонах красоты - все нормально. В ноябре Центробанк поднял ставку, и люди отодвинули бьюти-услуги на пятое место. Поэтому в ноябре было падение на 17-18% по всей индустрии. Мой прогноз, что январь, февраль и март будут такими же тяжелыми, как и ноябрь, но потом где-то к апрелю-маю все стабилизируется, но не в ногтях. Там рынок закончился. Во-вторых, в связи с курсом доллара уже год наблюдается тенденция, когда крутые мастера из Ближнего зарубежья больше не видят смысла зарабатывать здесь, а потом переводить это в доллары и увозить кормить свои семьи. Поэтому они просто все вернулись домой и работают там. Поднялись цены и на закупки, и на логистику, а наши бренды только-только начинают становиться качественными. Поэтому совокупность этих признаков дала такой результат», - пояснил Стоянов.

Говоря о повышении цен, он отметил, что в основном маникюрные услуги подорожали даже на 20%, однако кто-то не поднимал цену и ушел в минус.

«В среднем услуга маникюра подорожала на 20%. В связи с тем, что многие не подняли цены, они ушли в минус, а себестоимость выросла. Это еще одна причина закрытия. Все мастера работают на дому, в коворкингах и в тех салонах, где нормальная культура и качественная среда работы с персоналом. А в сетях такого эконом-бизнес сегмента есть катастрофа с мастерами», - отметил он.