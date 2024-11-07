Средний чек на услуги шиномонтажа вырос почти на 20% за год
Средняя стоимость услуг шиномонтажа в октябре 2024 года выросла на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает «Газета.Ru» со ссылкой на статистику ресурса «Чек Индекс».
Так, средний чек на услуги шиномонтажа достиг 2,6 тысячи рублей. Отмечается, что в Москве шиномонтаж стоит 3,1 тысячи рублей (плюс 21% за год), а в Санкт-Петербурге - 2,9 тысячи рублей (плюс 19% за год).
При этом средняя стоимость услуги сезонного хранения шин выросла на 13% и составила три тысячи рублей.
Ранее остеопат Дмитрий Симкин рассказал, что неправильный выбор позы за рулем автомобиля может навредить здоровью и привести к нарушению осанки, отмечает «Свободная пресса».
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