Средний чек на услуги шиномонтажа вырос почти на 20% за год

Так, средний чек на услуги шиномонтажа достиг 2,6 тысячи рублей. Отмечается, что в Москве шиномонтаж стоит 3,1 тысячи рублей (плюс 21% за год), а в Санкт-Петербурге - 2,9 тысячи рублей (плюс 19% за год).

При этом средняя стоимость услуги сезонного хранения шин выросла на 13% и составила три тысячи рублей.

Ранее остеопат Дмитрий Симкин рассказал, что неправильный выбор позы за рулем автомобиля может навредить здоровью и привести к нарушению осанки, отмечает «Свободная пресса».

