Средний чек на услуги автосервисов в России за год вырос на треть
Средний чек на услуги российских автосервисов в августе 2024 года вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании Т–Ж.
Так, средний чек автосервисов в августе достиг показателя в 6,6 тысячи рублей. Резкое подорожание началось с осени прошлого года. Отмечается, что летом средний чек обслуживания заметно ниже, чем зимой.
В исследовании также говорится, что порядка 70% автомобилей в России старше 10 лет. Средний возраст легкового автопарка составляет 15,2 года, отмечает «Газета.Ru». Порядка 39% автомобилистов ежегодно в среднем тратят 10-30 тысяч рублей на ремонт своего авто.
Ранее директор по сервису «Авилон Mercedes-Benz» Алексей Балашов рассказал о причинах снижения ресурса автоматической коробки передач (АКП), напоминает RT.
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