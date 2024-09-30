Средний чек на услуги автосервисов в России за год вырос на треть

Так, средний чек автосервисов в августе достиг показателя в 6,6 тысячи рублей. Резкое подорожание началось с осени прошлого года. Отмечается, что летом средний чек обслуживания заметно ниже, чем зимой.

В исследовании также говорится, что порядка 70% автомобилей в России старше 10 лет. Средний возраст легкового автопарка составляет 15,2 года, отмечает «Газета.Ru». Порядка 39% автомобилистов ежегодно в среднем тратят 10-30 тысяч рублей на ремонт своего авто.

Ранее директор по сервису «Авилон Mercedes-Benz» Алексей Балашов рассказал о причинах снижения ресурса автоматической коробки передач (АКП), напоминает RT.

