Средние выплаты по КАСКО в России составили 125 тысяч рублей
Жители Москвы и Санкт-Петербурга чаще других обращаются за выплатами по автостраховке КАСКО, сообщает компания «Ингосстрах».
В первом полугодии 2023 года фиксировалось почти по 400 соответствующих обращений в день. При этом средний размер выплат по КАСКО составил за год 125 тысяч рублей.
«Честная цена и уверенность в высоком качестве страхового покрытия – это то, что мы гарантируем нашим клиентам в качестве лидера в сегменте страхования КАСКО», – отметил директор дирекции розничного бизнеса компании Виталий Княгиничев.
В числе самых популярных среди россиян причин обращения по комплексной автостраховке: ДТП (42%), повреждения машин посторонними предметами (33%) и повреждения на стоянке (13%).
Всего в первом полугодии «Ингосстрах» выплатил по КАСКО более 11,2 млрд рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru