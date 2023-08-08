Средние выплаты по КАСКО в России составили 125 тысяч рублей

Жители Москвы и Санкт-Петербурга чаще других обращаются за выплатами по автостраховке КАСКО, сообщает компания «Ингосстрах».

В первом полугодии 2023 года фиксировалось почти по 400 соответствующих обращений в день. При этом средний размер выплат по КАСКО составил за год 125 тысяч рублей.

«Честная цена и уверенность в высоком качестве страхового покрытия – это то, что мы гарантируем нашим клиентам в качестве лидера в сегменте страхования КАСКО», – отметил директор дирекции розничного бизнеса компании Виталий Княгиничев.

В числе самых популярных среди россиян причин обращения по комплексной автостраховке: ДТП (42%), повреждения машин посторонними предметами (33%) и повреждения на стоянке (13%).

Всего в первом полугодии «Ингосстрах» выплатил по КАСКО более 11,2 млрд рублей.

