Среднеуральский монастырь закрылся для паломников после визита Собчак

Среднеуральский женский монастырь, в котором находится мятежный схиигумен Сергий (Романов), закрылся для посетителей. Об этом сообщается в группе монастыря во «ВКонтакте», которую ведут паломники.

Информации о причинах и сроках закрытия пока нет.

В субботу, 27 июня, на территории монастыря произошёл конфликт между монахинями и съёмочной группой телеведущей Ксении Собчак. Журналистка собиралась снять фильм о конфликте схиигумена с Екатеринбургской епархией. По словам Собчак, на них напали – разбили камеру, избили двух человек, режиссёра Сергею Ерженкова повалили на землю. Позднее у него диагностировали перелом кисти руки. Как пишет Ura.ru, Собчак позже пожаловалась, что у неё на бедре огромный синяк. Съёмочная группа подала заявление в полицию и готовится к суду.