Среднеуральский монастырь закрылся для паломников после визита Собчак

Среднеуральский женский монастырь, в котором находится мятежный схиигумен Сергий (Романов), закрылся для посетителей. Об этом сообщается в группе монастыря во «ВКонтакте», которую ведут паломники.

Информации о причинах и сроках закрытия пока нет.

В субботу, 27 июня, на территории монастыря произошёл конфликт между монахинями и съёмочной группой телеведущей Ксении Собчак. Журналистка собиралась снять фильм о конфликте схиигумена с Екатеринбургской епархией. По словам Собчак, на них напали – разбили камеру, избили двух человек, режиссёра Сергею Ерженкова повалили на землю. Позднее у него диагностировали перелом кисти руки. Как пишет Ura.ru, Собчак позже пожаловалась, что у неё на бедре огромный синяк. Съёмочная группа подала заявление в полицию и готовится к суду.

Поклонская пожалела Собчак после нападения в уральском монастыре

Судебные разбирательства предстоят и схиигумену Сергию: поведение клирика, открыто бросившего вызов РПЦ, 3 июля оценит епархиальный суд. А 7 июля мирской суд разберёт заявления священника о коронавирусе, подпадающие под статью о распространении фейков.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:РПЦКсения Собчак
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