Поклонская пожалела Собчак после нападения в уральском монастыре
Депутат Госдумы вступилась за схиигумена Сергия, которого называют ее духовником, но в беседе с НСН пострадавшая Собчак заявила, что фильм о нарушениях в монастыре она все равно выпустит.
Инцидент с нападением на Ксению Собчак и ее съемочную группу вызвал сожаление у зампреда комитета Госдумы по международным делам Натальи Поклонской.
«Инцидент в монастыре на Урале вызывает сожаление. Надеюсь, съемочная группа и Ксения Собчак быстро выздоровеют, а история с настоятелем и строителем монастыря Сергием закончится хорошо, потому что я уверена, что он очень переживает о произошедшем и, конечно же, не хотел такого конфликта, тем более, насколько мне известно из СМИ, его самого там не было», — заявила Поклонская РИА Новости.
Напомним, отца Сергия называли духовным отцом Поклонской. Утверждалось, что в 2015 году она прилетала в Екатеринбург венчаться, и обряд проводил именно этот схиигумен. Однако сама депутат неоднократно опровергала столь тесную связь с клириком РПЦ.
Всё произошло 27 июня инцидент в Среднеуральском женском монастыре, который ранее взяли под контроль сторонники схиигумена Сергия, запрещенного в служении на фоне отрицания пандемии коронавируса и призывов нарушать самоизоляцию.
Сама Ксения сначала выложила в сети видео из больницы, в которую она попала со сломанным носом, чуть позже сообщила НСН, что у нее «большой синяк. А так – вроде, все нормально».
По словам журналистки, что в фильме о захвате монастыря будут затронуты имущественно-земельные аспекты, которые нарушают законы Российской Федерации.
«Об этом (нарушениях законодательства РФ- прим. НСН) мы будем снимать кино, в том числе, и вы сможете его посмотреть на канале «Осторожно, Собчак» - об этих всех хозяйствующих субъектах, о кадастре, о том, на кого (оформлены – прим. НСН) эти земли, и т.д», - пояснила Ксения Собчак.
Екатеринбургская епархия попросила Ксению Собчак и журналистов не обострять обстановку, которая в монастыре и так «духовно нездоровая». Соратник схиигумена Сергия Всеволод Могучев упрекнул журналистку в пиаре.
Представитель Екатеринбургской епархии протоиерей Максим Миняйло призвал временно не посещать Среднеуральский женский монастырь.
«В сегодняшней ситуации лучше временно воздержаться от посещения Среднеуральского монастыря - вплоть до исправления сегодняшних настроений», - сказал клирик РПЦ в интервью ТАСС.
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