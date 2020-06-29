Поклонская пожалела Собчак после нападения в уральском монастыре

Инцидент с нападением на Ксению Собчак и ее съемочную группу вызвал сожаление у зампреда комитета Госдумы по международным делам Натальи Поклонской.

«Инцидент в монастыре на Урале вызывает сожаление. Надеюсь, съемочная группа и Ксения Собчак быстро выздоровеют, а история с настоятелем и строителем монастыря Сергием закончится хорошо, потому что я уверена, что он очень переживает о произошедшем и, конечно же, не хотел такого конфликта, тем более, насколько мне известно из СМИ, его самого там не было», — заявила Поклонская РИА Новости.

Напомним, отца Сергия называли духовным отцом Поклонской. Утверждалось, что в 2015 году она прилетала в Екатеринбург венчаться, и обряд проводил именно этот схиигумен. Однако сама депутат неоднократно опровергала столь тесную связь с клириком РПЦ.

Всё произошло 27 июня инцидент в Среднеуральском женском монастыре, который ранее взяли под контроль сторонники схиигумена Сергия, запрещенного в служении на фоне отрицания пандемии коронавируса и призывов нарушать самоизоляцию.

Сама Ксения сначала выложила в сети видео из больницы, в которую она попала со сломанным носом, чуть позже сообщила НСН, что у нее «большой синяк. А так – вроде, все нормально».

По словам журналистки, что в фильме о захвате монастыря будут затронуты имущественно-земельные аспекты, которые нарушают законы Российской Федерации.