Граждане Узбекистана лидируют по числу ДТП с иностранцами в России
Среди водителей-иностранцев в России чаще всего в ДТП попадают граждане Узбекистана, пишет ТАСС со ссылкой на статистические данные Научного центра безопасности дорожного движения.
Отмечается, что за последние девять месяцев на российских дорогах произошло 797 аварий с участием граждан Узбекистана, а общее число погибших составило 58 человек. Кроме того, более 700 аварий с 30 погибшими произошло с участием граждан Киргизии, с гражданами Таджикистана произошло 599 ДТП, погибли 76 человек.
В МВД отметили, что в 2020 году число ДТП с участием иностранных граждан сократилось. Примечательно, что чаще всего ДТП происходят с водителями, имеющими стаж вождения более 15 лет. Больше всего аварий происходит с водителями от 30 до 40 лет.
Самыми «аварийными» днями, согласно статистике, названы пятницы и субботы, причем наибольшее число погибших приходится на субботу и воскресенье.
Центр безопасности дорожного движения также выявил увеличение числа аварий с участием самокатов, сигвеев и моноколес на 166% – в авариях погибли четыре человека, ранены 279 человек.
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