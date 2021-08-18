Среди вакцинированных от COVID-19 россиян разыграют по 100 тысяч рублей

Денежные призы по 100 тысяч рублей разыграют в России среди граждан, вакцинированных от коронавируса. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

«Мероприятие будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря 2021 года среди вакцинированных на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи», — отметили в правительстве.

Призы будут разыгрывать на официальном сайте лотереи бонусзаздоровье.рф, здесь же будут опубликованы имена победителей. Также итоги розыгрыша представят в СМИ, отмечает RT.

В мероприятии смогут принять участие совершеннолетние россияне, сделавшие прививку до начала розыгрыша. По 100 тысяч рублей смогут выиграть 1000 россиян, победителей определит компьютер методом случайной выборки, отмечает телеканал «360». Выигравшим сообщат о призе с помощью push-уведомления, также информация о победе появится в личном кабинете гражданина на портале госуслуг.

