Среди вакцинированных москвичей разыграли еще две квартиры
Второй розыгрыш квартир в рамках акции «Вакцина – твой ключ к здоровью!» среди привитых жителей российской столицы прошёл в прямом эфире телеканала «Москва 24». Участниками розыгрыша стали совершеннолетние граждане России, получившие первый компонент вакцины от коронавируса или ревакцинированные в период с 25 по 31 октября.
Счастливыми победителями стали Елена Викторовна (последние цифры номера телефона 20-39) и Илья Михайлович (последние цифры номера телефона 02-06).
Квартиры будут разыгрывать каждую среду в течение пяти недель – до 24 ноября. Узнать не оказались ли вы среди обладателей приза, можно на сайте программы "Вакцина – твой ключ к здоровью!».
Чтобы принять участие в лотерее, нужно сделать прививку в одном из пунктов в Москве: в поликлиниках городского департамента здравоохранения, частных медицинских организациях, которые заключили соглашение с депздравом, в других местах вакцинации или на дому.
Эта акция продолжает серию мер стимуляции, которые действовали в Москве весной и летом нынешнего года. Идея принадлежит Московской торгово-промышленной палате. Участвовать в акции могут совершеннолетние граждане России, у которых есть московский полис обязательного медицинского страхования.
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