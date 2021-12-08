Сразу три проекта ИРИ стали лауреатами Премии Рунета 2021
Сразу три проекта Института развития интернета (ИРИ) стали лауреатами Премии Рунета 2021. Об этом рассказал генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.
Сообщается, что они были созданы в рамках национального проекта «Культура».
Серия интервью телеведущего и актера Вячеслава Манучарова со знаменитостями разных национальностей «Эмпатия Манучи» был отменен в номинации «Культурные проекты в Сети».
Специальный проект «Oh My Град», выходящий на YouTube-канале «GLEB MAMONOV», победил в номинации «Развитие внутреннего туризма». Авторы роликов рассказывают о людях из 15 городов, которые меняют их внешний вид с помощью любимого дела.
В категории «Игровая индустрия и киберспорт» победу одержал документальный сериал, созданный компанией Goose Gaming, «Это вам не игрушки: история российского стриминга». В нем говорится о том, как фанаты игр становятся настоящими звездами стриминга.
«Лайв-трансляции – новая искренность, которую не смонтируешь в режиме реального времени. Мы хотели рассказать широкой аудитории про талантливых ребят из нашей страны, которые стали настоящими проводниками в мире контента для многих людей», - заявил автор идеи сериала Павел Гусев.
Ранее проект компании Goose Gaming уже получал поддержку ИРИ. В 2020 году его Конкурс выиграли виртуальные экскурсии по воссозданным в игре Minecraft символам России. Экскурсоводами в проекте выступили профессиональные гиды. Виртуальными туристами стали популярные стримеры.
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