Евросоюз спрогнозировал последствия от введения COVID-сертификатов

COVID-сертификаты в Евросоюзе должны стать лишь временной мерой, так как могут препятствовать путешествиям. Об этом РИА Новости завил глава Европейской ассоциации по туризму ETOA Том Дженкинс.

По его словам, сейчас сертификаты могу помочь туризму, но сами по себе они все-таки являются барьером для развития отрасли.