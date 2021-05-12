Евросоюз спрогнозировал последствия от введения COVID-сертификатов

COVID-сертификаты в Евросоюзе должны стать лишь временной мерой, так как могут препятствовать путешествиям. Об этом РИА Новости завил глава Европейской ассоциации по туризму ETOA Том Дженкинс.

По его словам, сейчас сертификаты могу помочь туризму, но сами по себе они все-таки являются барьером для развития отрасли.

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Он также отметил, что сертификаты не должны быть введены принудительно.

Ранее Еврокомиссия представила проект цифрового сертификата о вакцинации для граждан Евросоюза. Предполагается, что в сертификате будет указана информация о прохождении гражданином вакцинации, а также его данные о выздоровлении или отрицательном тесте.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзТуризмВакцинаКоронавирус
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