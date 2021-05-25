«СР - За правду» предложила ежемесячно выплачивать россиянам по 10 тысяч рублей

Партия «Справедливая Россия - За правду» внесет в Госдуму законопроект о введении ежемесячной выплаты для всех россиян в размере 10 тысяч рублей, заявил председатель политической организации Сергей Миронов. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметил Миронов, фракция внесет проект закона летом этого года, однако рассматривать его будут депутаты Думы следующего созыва.

По словам лидера справедливороссов, средства на выплаты можно получить из идущих в Фонд национального благосостояния доходов от продажи углеводородов, сумма которых составляет 13,5 трлн рублей. Миронов предложил направлять 90% этих доходов в Фонд национального народосбережения, и из него будет финансироваться регулярная выплата гражданину от государства — справедливый базовый доход.

В качестве альтернативы получения средств председатель «Справедливая Россия - За правду» предложил ввести госмонополию на оборот и производство этилового спирта, отмечает Газета.ру.

Планируется, что осуществление выплат начнется с наименее защищенных слоев населения, и со временем средства будут назначены каждому гражданину страны. По мнению справедливороссов, нововведение станет важнейшим шагом по ликвидации бедности в России.



