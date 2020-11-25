Спутница Немцова рассказала о событиях в день смерти политика

Свидетельница убийства Бориса Немцова — его спутница, гражданка Украины Анна Дурицкая — в интервью Дмитрию Гордону рассказала о покушении на политика, которое произошло 27 февраля 2015 года. Интервью опубликован на YouTube-канале журналиста.



Она сообщила, что в тот день Немцов сообщил, что за ним следят. Вдвоем они отправились ужинать в Bosco Cafe в ГУМе, а после украинская модель предложила политику поехать домой на машине, но он настоял на прогулке пешком.

По словам Дурицкой, на Большом Москворецком мосту она услышала хлопки, которые сначала показались ей салютом. Когда Немцов схватил ее за руку, она поняла, что в него стреляют. Далее девушка увидела уносящийся на большой скорости автомобиль серого цвета.