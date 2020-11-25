Спутница Немцова рассказала о событиях в день смерти политика
Свидетельница убийства Бориса Немцова — его спутница, гражданка Украины Анна Дурицкая — в интервью Дмитрию Гордону рассказала о покушении на политика, которое произошло 27 февраля 2015 года. Интервью опубликован на YouTube-канале журналиста.
Она сообщила, что в тот день Немцов сообщил, что за ним следят. Вдвоем они отправились ужинать в Bosco Cafe в ГУМе, а после украинская модель предложила политику поехать домой на машине, но он настоял на прогулке пешком.
По словам Дурицкой, на Большом Москворецком мосту она услышала хлопки, которые сначала показались ей салютом. Когда Немцов схватил ее за руку, она поняла, что в него стреляют. Далее девушка увидела уносящийся на большой скорости автомобиль серого цвета.
Немцов ничего не мог сказать, он задыхался, изо рта пошла кровь. Девушка, испугавшись что в нее тоже начнут стрелять, побежала вперед по мосту. Недалеко она заметила снегоуборочную машину и попросила водителя позвонить в «скорую». Водитель никак не отреагировал и она сама набрала номер экстренных служб.
Дурицкая добавила, что когда вернулась к лежащему на асфальте Немцову, рядим с ним находился мужчина, который рассматривал документы и телефон политика. Она подчеркнула, что Немцов был убит сразу, опровергнув версию, что этот человек «добил» его.
29 февраля в Москве прошел очередной мемориальный марш памяти Бориса Немцова. По данным МВД, на него собрались около 8 тысяч человек.
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