МВД: В марше памяти Немцова в столице участвуют около 8000 человек
Участниками мемориального марша памяти Бориса Немцова в центре столицы стали порядка 8 000 человек. Такие данные приводит пресс-служба главного управления МВД России по Москве.
«В Москве началось согласованное властями публичное мероприятие, в котором принимает участие около 8 000 человек», - сказано в официальном сообщении.
Отмечается, что сотрудники полиции и Росгвардии несут службу по обеспечению охраны правопорядка и безопасности граждан.
Ранее стало известно, что мэрия Москвы согласовала проведение марша 15 февраля. Заявку на проведение марша подавал оргкомитет объединенной демократической оппозиции, в который входят правозащитники, сторонники блогера Алексея Навального, члены партии «Яблоко» и др. Участники акции должны проследовать по внутренней стороне Страстного, Петровского, Рождественского, Сретенского бульваров и проспекту Академика Сахарова до дома 12.
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