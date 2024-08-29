Спутниковый интернет в самолетах, поездах и судах будет доступен россиянам с 2027 года
Спутниковый интернет в самолетах, поездах и судах будет доступен россиянам с 2027 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя разработки «Бюро 1440» Ксению Лазаренко.
По ее словам, текущее покрытие интернетом железнодорожного маршрута Москва-Владивосток «катастрофически маленькое». С 2027 года предоставление интернета будет на всем протяжении пути. То же самое с самолетами и судами.
Компания уже подписала с РЖД и «Аэрофлотом» соглашения.
Только один российский провайдер цифровых услуг обладает достаточно развитой инфраструктурой для обеспечения бесперебойного Wi-Fi в поездах, однако проект потребует существенных вложений. Об этом рассказал руководитель проектов строительства телекоммуникационной сети Игорь Ящук в разговоре с НСН.
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