Спутниковый интернет в самолетах, поездах и судах будет доступен россиянам с 2027 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя разработки «Бюро 1440» Ксению Лазаренко.

По ее словам, текущее покрытие интернетом железнодорожного маршрута Москва-Владивосток «катастрофически маленькое». С 2027 года предоставление интернета будет на всем протяжении пути. То же самое с самолетами и судами.

Компания уже подписала с РЖД и «Аэрофлотом» соглашения.

Только один российский провайдер цифровых услуг обладает достаточно развитой инфраструктурой для обеспечения бесперебойного Wi-Fi в поездах, однако проект потребует существенных вложений. Об этом рассказал руководитель проектов строительства телекоммуникационной сети Игорь Ящук в разговоре с НСН.

