Мало станций: Обеспечить стабильный Wi-Fi в поездах сможет только один провайдер

Только один российский провайдер цифровых услуг обладает достаточно развитой инфраструктурой для обеспечения бесперебойного Wi-Fi в поездах, однако проект потребует существенных вложений. Об этом рассказал руководитель проектов строительства телекоммуникационной сети Игорь Ящук в разговоре с НСН.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов обратился в Минцифры и Минтранс с просьбой рассмотреть вопрос внедрения Wi-Fi на ж/д маршрутах и в самолетах. Депутат отметил, что в России развивается внутренний туризм, деловые поездки могут длиться часами, при этом у людей есть потребность оставаться на связи. Ящук отметил, что обеспечение бесперебойного интернета в поездах потребует существенных затрат.