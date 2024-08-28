Мало станций: Обеспечить стабильный Wi-Fi в поездах сможет только один провайдер
Невозможно обеспечить бесперебойную работу интернета в поездах без постройки дополнительных станций сотовой связи, отметил в эфире НСН Игорь Ящук.
Только один российский провайдер цифровых услуг обладает достаточно развитой инфраструктурой для обеспечения бесперебойного Wi-Fi в поездах, однако проект потребует существенных вложений. Об этом рассказал руководитель проектов строительства телекоммуникационной сети Игорь Ящук в разговоре с НСН.
Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов обратился в Минцифры и Минтранс с просьбой рассмотреть вопрос внедрения Wi-Fi на ж/д маршрутах и в самолетах. Депутат отметил, что в России развивается внутренний туризм, деловые поездки могут длиться часами, при этом у людей есть потребность оставаться на связи. Ящук отметил, что обеспечение бесперебойного интернета в поездах потребует существенных затрат.
«Базовых станций по федеральным трассам недостаточно, периодически интернет вылетает. У нас большое расстояние между населенными пунктами, поезд длительный промежуток времени может идти по полям, которые не покрыты базовыми станциями, поскольку нет экономической целесообразности, там нет населения. Необходимо построить объекты сотовой связи по территории ж/д сообщения, расставив станции в километре друг от друга. Это бы обеспечило стабильную работу интернета по маршруту, бесшовный переход от одной базовой станции к другой. Однако подобное требует серьезных затрат», - сказал он.
По словам собеседника НСН, подобные работы можно произвести только на базе «Ростелекома».
«Российские операторы большой тройки (МТС, МегаФон, Билайн – прим. НСН) сидят либо на аренде каналов, либо на собственном оптоволокне, которое смогли проложить. Перекладывать все линии оптики на сотни тысяч километров – это очень дорого. Оптоволоконные каналы "Ростелекома" пересекают всю Россию. Им будет проще и дешевле развивать инфраструктуру», - пояснил он.
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев сообщал, что с 2028 года на борту российских самолетов будет доступна услуга предоставления Wi-Fi . Это станет возможным после запуска спутниковой группировки, напоминает «Радиоточка НСН».
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