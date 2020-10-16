«Спутник V» начали испытывать на пациентах старше 60 лет
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко объявил о начале испытания первой зарегистрированной вакцины от коронавируса «Спутник V» на добровольцах старше 60 лет.
Как пояснил глава Минздрава, это клиническое исследование даст возможность выработать специальные параметры прививки для пациентов пожилой возрастной группы, отмечает RT.
Препарат «Спутник V» разработан специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Субстанцию зарегистрировали в России в августе.
На текущей неделе президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации еще одной отечественной вакцины государственного научного центра «Вектор». По словам главы государства, на подходе ещё одна вакцина.
Глава Минздрава уточнил, что результаты исследований третьей отечественной вакцины можно ожидать к концу текущего года, передает РИА ФАН. Этот препарат разрабатывает Научный центр имени Чумакова.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,4 млн+15 150 / сут.
Умерли
23 723+232 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+8 485 / сут.
- Суд отменил запрет на работу баров Берлина по ночам
- Гонконг ужесточил требования для въезда из России
- В КГБ Белоруссии заявили о готовящейся провокации
- Телеграм: Санкции ЕС смешные, а боевики Эрдогана нет
- Глава Евросовета считает «беспрецедентной» пандемию в Европе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru