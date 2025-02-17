Спрос россиян на квартиры в Турции за год вырос на 20%

Турция является одним из самых востребованных направлений для покупки жилья благодаря комфортному климату и доступности морского побережья, отмечает «Газета.Ru».

Покупатели недвижимости в Турции выбирают как виллы с видом на море, так и квартиры в жилых комплексах. Как отметила основатель и гендиректор АН «КоридорЪ» Лариса Афанасьева, типичным россиянином-покупателем турецкой недвижимости является человек с высоким доходом.

Ранее главный редактор Prian.ru Филипп Березин рассказал НСН, что в топе зарубежных стран по покупке недвижимости среди россиян остаются Турция, Грузия, ОАЭ, страны Юго-Восточной Азии, а также Камбоджа.

