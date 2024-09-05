Спрос россиян на антистресс-игрушки подскочил на 21% с начала года

Спрос россиян на антистресс-игрушки подскочил на 21% с начала года, подсчитали аналитики компании "Платформа ОФД", передает РИА Новости.

По данным экспертов, медианная цена подобных игрушек в 2024 году составила 272 рубля, что на 11% ниже уровня прошлого года.

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А наибольшим спросом пользовались сквиши — игрушки, которые можно мять руками. Число таких покупок выросло год к году сразу на 103%.

До этого Журнал Nature сообщил, что пара часов компьютерных игр в день снимает стресс и повышает удовлетворенность жизнью. Такой вывод издание сделало по итогам исследования, которое проводилось среди японских геймеров в период с декабря 2020 по март 2022 года.

Компьютерные игры могут снимать стресс, однако часть из них построена на принципе формировании зависимости, что приводит к печальным последствиям, заявил врач-психиатр Лев Пережогин «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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