Спрос россиян на антистресс-игрушки подскочил на 21% с начала года

А наибольшим спросом пользовались сквиши — игрушки, которые можно мять руками. Число таких покупок выросло год к году сразу на 103%.

До этого Журнал Nature сообщил, что пара часов компьютерных игр в день снимает стресс и повышает удовлетворенность жизнью. Такой вывод издание сделало по итогам исследования, которое проводилось среди японских геймеров в период с декабря 2020 по март 2022 года.

Компьютерные игры могут снимать стресс, однако часть из них построена на принципе формировании зависимости, что приводит к печальным последствиям, заявил врач-психиатр Лев Пережогин «Радиоточке НСН».

