Спрос на юридические услуги в России за 2023 год вырос более чем на 18%

Отмечается, что на 48% вырос спрос на составление и анализ документов, в частности, на разработку разных документов, составление договоров и так далее. На 26% вырос спрос на услуги по представительству в судах и арбитражах.

На третьем месте по возросшей популярности - услуги по регистрации и лицензированию. Они выросли на 25% за год.

Ранее стало известно, что спрос россиян на рестораны в январе оказался вдвое выше, чем на точки фастфуда, напоминает RT.

