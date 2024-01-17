Спрос на юридические услуги в России за 2023 год вырос более чем на 18%

За 2023 год в России более чем на 18% вырос спрос на юридические услуги, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на аналитиков онлайн-школы в сфере юриспруденции Moscow Digital School и маркетинга MAED.

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Отмечается, что на 48% вырос спрос на составление и анализ документов, в частности, на разработку разных документов, составление договоров и так далее. На 26% вырос спрос на услуги по представительству в судах и арбитражах.

На третьем месте по возросшей популярности - услуги по регистрации и лицензированию. Они выросли на 25% за год.

Ранее стало известно, что спрос россиян на рестораны в январе оказался вдвое выше, чем на точки фастфуда, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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