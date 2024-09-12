Спрос на строящееся жилье в Москве упал вдвое за год
Спрос на строящиеся жилые дома в столице по итогам августа 2024 снизился на 53% за год, рассказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов. Его слова приводит «Газета.Ru».
Так, по итогам августа 2024 года в Москве совершили 5192 сделки по покупке строящегося жилья, что на 27% ниже по сравнению с июлем и на 53% меньше по отношению к статистике за прошлый год.
При этом продажи в массовом сегменте упали на 9,6%, в бизнес-классе - на 27,8%, а в элитном сегменте - на 77,7%.
Ранее гендиректор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко сообщил, что продажи новых квартир просели на треть в годовом выражении после пересмотра льготной ипотеки и роста ставок, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru