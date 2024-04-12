Спрос на специалистов в сфере строительства в РФ вырос более чем в 2 раза за год

В I квартале 2024 года спрос на профессии, связанные со строительством, вырос на 127% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Соответствующие данные привели эксперты Авито Работы.

Отмечается, что средние предложения по оплате труда для новых сотрудников также увеличились и достигли 81 739 рублей в месяц, что на 28% больше, чем за I квартал прошлого года. Самой востребованной у работодателей оказалась вакансия стропальщика. За последний год в строительстве их стали искать в семь раз чаще, а средние зарплаты для новых работников повысились на 43%, составив 76 183 рубля в месяц.

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Кроме того, в 6,8 (+585%) раза вырос спрос на бетонщиков: новым сотрудникам в первом квартале стали предлагать в среднем 78 153 рубля, что на 25% больше, чем в 2023 году. В свою очередь спрос на арматурщиков за год увеличился в шесть раз, а зарплаты повысились на треть и достигли 93 479 рублей в месяц.

Директор категории «Рабочие и линейные профессии» Авито Работы Александр Сампетов отметил, что количество вакансий в строительстве в целом и по отдельным профессиям продолжает активно расти. По его словам, такая тенденция связана с ростом объема строительства, которое требует большого количества рабочей силы. Как следствие, указал он, растет конкуренция за квалифицированных специалистов, а работодатели повышают зарплатные предложения.

Ранее руководитель молодежного направления сервиса по поиску работы HeadHunter Ирина Святицкая заявила в разговоре с НСН, что треть вакансий на рынке труда предполагает найм сотрудников без опыта работы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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