Спрос на специалистов в сфере строительства в РФ вырос более чем в 2 раза за год

Кроме того, в 6,8 (+585%) раза вырос спрос на бетонщиков: новым сотрудникам в первом квартале стали предлагать в среднем 78 153 рубля, что на 25% больше, чем в 2023 году. В свою очередь спрос на арматурщиков за год увеличился в шесть раз, а зарплаты повысились на треть и достигли 93 479 рублей в месяц.

Директор категории «Рабочие и линейные профессии» Авито Работы Александр Сампетов отметил, что количество вакансий в строительстве в целом и по отдельным профессиям продолжает активно расти. По его словам, такая тенденция связана с ростом объема строительства, которое требует большого количества рабочей силы. Как следствие, указал он, растет конкуренция за квалифицированных специалистов, а работодатели повышают зарплатные предложения.

Ранее руководитель молодежного направления сервиса по поиску работы HeadHunter Ирина Святицкая заявила в разговоре с НСН, что треть вакансий на рынке труда предполагает найм сотрудников без опыта работы, передает «Радиоточка НСН».

