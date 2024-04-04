Министр труда заявил о снижении уровня безработицы среди молодежи
Каждый десятый подросток в России получает первый трудовой опыт до 18 лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министра труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
«За последние три года уровень молодежной безработицы снизился более чем в 1,5 раза - до уровня 5,1%», - сказал он на совещании президента с правительством.
По словам министра, в прошлом году центры занятости помогли 600 тысячам молодых ребят найти подработку на каникулы. Это вдвое больше чем три года назад.
Ранее председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев сообщал, что число вакансий для несовершеннолетних в России выросло на 300% после упрощения правил трудоустройства, передает «Радиоточка НСН».
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