Спрос на посуточную аренду жилья в России вырос в полтора раза за год

Спрос на посуточную аренду жилья в России за последний год увеличился на 51%, сообщили участники рынка. Наиболее заметный рост зафиксирован в Адыгее, Дагестане и Магаданской области, сообщает газета «Известия» со ссылкой на участников рынка.

Популярность краткосрочной аренды сохраняется и в крупных туристических центрах — Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.