Спрос на посуточную аренду жилья в России вырос в полтора раза за год
Спрос на посуточную аренду жилья в России за последний год увеличился на 51%, сообщили участники рынка. Наиболее заметный рост зафиксирован в Адыгее, Дагестане и Магаданской области, сообщает газета «Известия» со ссылкой на участников рынка.
Популярность краткосрочной аренды сохраняется и в крупных туристических центрах — Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.
По данным сервиса «Авито Путешествия», интерес к аренде жилья на сутки значительно вырос в ряде регионов: в Адыгее спрос увеличился более чем в два раза, в Магаданской области, Забайкальском крае и Дагестане — почти вдвое.
Аналитики отмечают, что динамика могла бы быть еще выше, если бы не отсутствие длинных февральских выходных и високосный год в 2024, передает «Радиоточка НСН».
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