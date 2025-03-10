Спрос на посуточную аренду жилья в России вырос в полтора раза за год

Спрос на посуточную аренду жилья в России за последний год увеличился на 51%, сообщили участники рынка. Наиболее заметный рост зафиксирован в Адыгее, Дагестане и Магаданской области, сообщает газета «Известия» со ссылкой на участников рынка.

Популярность краткосрочной аренды сохраняется и в крупных туристических центрах — Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.

Количество микроквартир для аренды в Москве выросло в семь раз

По данным сервиса «Авито Путешествия», интерес к аренде жилья на сутки значительно вырос в ряде регионов: в Адыгее спрос увеличился более чем в два раза, в Магаданской области, Забайкальском крае и Дагестане — почти вдвое.

Аналитики отмечают, что динамика могла бы быть еще выше, если бы не отсутствие длинных февральских выходных и високосный год в 2024, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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