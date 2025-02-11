Количество микроквартир для аренды в Москве выросло в семь раз
Количество предложений по сдаче малогабаритного жилья (площадью до 28 «квадратов») в Москве увеличилось в семь раз с 2020 года, сообщил РБК со ссылкой на сообщение сервиса ЦИАН.
Согласно данным, к началу февраля на рынке аренды в столице предлагали порядка 1,5 тысячи таких квартир. При этом еще пять лет назад число предложений таких квартир не превышало 220.
В сервисе отметили, что микроквартиры на сегодняшний день можно арендовать в 105 районах столицы, а в начале 2020 года – только в 69. Аналитики объясняют такую динамику массовыми вложениями россиян в покупку жилья в период действия льготной ипотеки на новостройки.
Ранее почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в разговоре с НСН рассказал, что стоимость аренды квартир в первой половине 2025 года должна стабилизироваться, а все дальнейшие изменения зависят от ключевой ставки Центробанка и уровня инфляции, передает «Радиоточка НСН».
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