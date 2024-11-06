Спрос на оформление шенгенских виз увеличился на 35%

Как отметила туристическая компания Continent Express, подобная статистика объясняется уменьшением числа выдаваемых многократных виз. Так, шенгенскую визу во Францию и в Италию можно получить на срок шесть месяцев (годом ранее — на год или два).

Увеличивается и спрос среди соотечественников на поездки в Европу. По данным сервиса OneTwoTrip, объем продаж авиабилетов в европейские страны увеличился на 30% в сентябре-октябре. При этом в 19% случаев россияне улетали во Францию, 18,5% проданных билетов приходится на Италию, 17,4% россиян отправлялись в Испанию, 10% намерены посетить Германию, 7,5% билетов проданы на рейсы на Кипр.

Ранее стало известно об увеличении сроков оформления шенгенской визы для россиян. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

