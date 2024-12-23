Спрос на летние туры в Анапу упал на 30% после крушения танкеров

Бронирования летних путевок в Анапу снизились на 30% из-за разлива нефти в Черном море после крушения танкеров, сообщил «Газете.Ru» вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. Он отметил, что туристы сейчас предпочитают повременить с окончательным выбором направления, ожидая стабилизации ситуации.

По словам Ромашкина, интерес к новогодним и рождественским турам остается неизменным, поскольку зимний отдых не предполагает использования пляжной инфраструктуры. Туристы, забронировавшие поездки на праздники, выбирают отели с закрытыми бассейнами и другими зимними удобствами, что исключает необходимость аннуляции путевок.