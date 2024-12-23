Спрос на летние туры в Анапу упал на 30% после крушения танкеров
Бронирования летних путевок в Анапу снизились на 30% из-за разлива нефти в Черном море после крушения танкеров, сообщил «Газете.Ru» вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. Он отметил, что туристы сейчас предпочитают повременить с окончательным выбором направления, ожидая стабилизации ситуации.
По словам Ромашкина, интерес к новогодним и рождественским турам остается неизменным, поскольку зимний отдых не предполагает использования пляжной инфраструктуры. Туристы, забронировавшие поездки на праздники, выбирают отели с закрытыми бассейнами и другими зимними удобствами, что исключает необходимость аннуляции путевок.
Что касается летних поездок, темпы бронирования значительно снизились. Некоторые туристы запрашивают возможность дополнительного бронирования путевок на другие российские курорты, такие как Сочи, чтобы определиться с направлением позже. Туроператоры идут навстречу этим запросам, предоставляя возможность переноса выбора без финансовых потерь до марта.
Авария танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» произошла 15 декабря в районе Керченского пролива из-за шторма. В результате разлива нефти в море вытекло около 3,7 тысячи тонн мазута, что привело к объявлению режима ЧС в Анапе и Темрюкском районе. Зона ликвидации последствий охватила 49 км побережья, а в работе задействовано более 10 тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru