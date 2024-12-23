Спрос на летние туры в Анапу упал на 30% после крушения танкеров

Бронирования летних путевок в Анапу снизились на 30% из-за разлива нефти в Черном море после крушения танкеров, сообщил «Газете.Ru» вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. Он отметил, что туристы сейчас предпочитают повременить с окончательным выбором направления, ожидая стабилизации ситуации.

По словам Ромашкина, интерес к новогодним и рождественским турам остается неизменным, поскольку зимний отдых не предполагает использования пляжной инфраструктуры. Туристы, забронировавшие поездки на праздники, выбирают отели с закрытыми бассейнами и другими зимними удобствами, что исключает необходимость аннуляции путевок.

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Что касается летних поездок, темпы бронирования значительно снизились. Некоторые туристы запрашивают возможность дополнительного бронирования путевок на другие российские курорты, такие как Сочи, чтобы определиться с направлением позже. Туроператоры идут навстречу этим запросам, предоставляя возможность переноса выбора без финансовых потерь до марта.

Авария танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» произошла 15 декабря в районе Керченского пролива из-за шторма. В результате разлива нефти в море вытекло около 3,7 тысячи тонн мазута, что привело к объявлению режима ЧС в Анапе и Темрюкском районе. Зона ликвидации последствий охватила 49 км побережья, а в работе задействовано более 10 тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Оперштаб Краснодарский край
ТЕГИ:ТуризмКрушениеАнапа

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