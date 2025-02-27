Спрос на электромобили с пробегом вырос на 77%

Россияне приобрели в январе 2025 года 862 подержанных электромобиля, что на 77% превышает показатель января 2024 года. Об этом сообщило агентство «Автостат».

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При этом на марки Nissan (314 экземпляров), Zeekr (139 электромобилей) и Tesla (118 единиц) приходится две трети рынка. Продажи техники остальных марок не превысили 50 экземпляров.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что россияне купили 196,8 тысячи подержанных легковых автомобилей китайских марок в 2024 году, что на 69% больше, чем в 2023 году.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
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