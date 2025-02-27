Спрос на электромобили с пробегом вырос на 77%
27 февраля 202515:41
Россияне приобрели в январе 2025 года 862 подержанных электромобиля, что на 77% превышает показатель января 2024 года. Об этом сообщило агентство «Автостат».
При этом на марки Nissan (314 экземпляров), Zeekr (139 электромобилей) и Tesla (118 единиц) приходится две трети рынка. Продажи техники остальных марок не превысили 50 экземпляров.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что россияне купили 196,8 тысячи подержанных легковых автомобилей китайских марок в 2024 году, что на 69% больше, чем в 2023 году.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Спрос на электромобили с пробегом вырос на 77%
- Дочь Кадырова подала в отставку с поста зампредседателя правительства Чечни
- Путин поручил принять серьезные дополнительные меры для защиты госграницы
- Правительство предлагает создать портал с рейтингом автошкол
- Глава Тюменской гордумы объяснила, почему женщины выбирают мужские профессии
- Рогов назвал большим риском разработку лития в Запорожской области
- Индийские безжалые пчелы поселились в Московском зоопарке
- Юрист Русяев: Поврежденные купюры можно поменять на новые
- Энергетик Юшков назвал причину запрета на экспорт бензина из РФ
- В России экранизируют комедию «Горе от ума» Грибоедова
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru