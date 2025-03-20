Спрос на доллары в России вырос на 55% в начале 2025 года

В январе-марте 2025 года россияне значительно увеличили покупку иностранных валют. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщил директор кредитного направления маркетплейса «Сравни» Магомед Гамзаев.

По его словам, спрос на доллары в этот период вырос на 55% по сравнению с аналогичными месяцами 2024 года. Евро также пользовались большим спросом, его покупали на 18% чаще. В то же время интерес к юаню снизился на 32%, а покупка белорусского рубля упала на 60%.

Финансист посоветовал не торопиться с обменом долларов на рубли

Гамзаев отметил, что спрос на иностранную валюту продолжает расти, несмотря на ограничительные меры. Особенно высокий интерес россияне проявляют к доллару и евро. По его словам, такие тенденции были зафиксированы и в 2023 году, когда после экономической нестабильности начался рост покупки валют.

Ключевыми факторами, влияющими на этот рост, стали инфляция, волатильность курса рубля и санкционные ограничения. Эксперт предсказал, что в условиях глобальной экономической нестабильности спрос на иностранные валюты продолжит оставаться высоким, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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