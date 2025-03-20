Спрос на доллары в России вырос на 55% в начале 2025 года

В январе-марте 2025 года россияне значительно увеличили покупку иностранных валют. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщил директор кредитного направления маркетплейса «Сравни» Магомед Гамзаев.

По его словам, спрос на доллары в этот период вырос на 55% по сравнению с аналогичными месяцами 2024 года. Евро также пользовались большим спросом, его покупали на 18% чаще. В то же время интерес к юаню снизился на 32%, а покупка белорусского рубля упала на 60%.